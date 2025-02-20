Онлайн можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника.

У “Дії” запустили ще 2 послуги для ветеранів та їхніх сімей.

Про це повідомив глава Мінцифри.

Отримуйте статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника онлайн на порталі Дія.

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у Дії. Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше, зазначає міністр.