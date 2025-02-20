«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
ГоловнаСуспільствоВійна

Через влучання КАБу у багатоповерхівку Херсона є поранені, зокрема двоє дітей

Під завалами ще можуть бути люди.

Уночі росіяни влучили КАБом у десятиповерхівку у Херсоні. Станом на ранок 20 лютого відомо про шістьох постраждалих, зокрема, двох дітей. 

Херсон після влучання КАБУ
Фото: t.me/roman_mrochko
Херсон після влучання КАБУ

Як розповіли у ОВА, двох постраждалих працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця “прильоту”. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги. 

Ще трьом чоловікам бригада “швидкої” надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови. 

Зруйнований будинок у Херсоні внаслідок влучання КАБу
Фото: t.me/roman_mrochko
Зруйнований будинок у Херсоні внаслідок влучання КАБу

Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. 

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди. Триває розбір завалів і пошук потерпілих. 

Внаслідок влучання КАБу будинок частково зруйнован й
Фото: t.me/roman_mrochko
Внаслідок влучання КАБу будинок частково зруйнован й

Оперативно-рятувальні роботи тривають
Фото: t.me/roman_mrochko
Оперативно-рятувальні роботи тривають

Під завалами можуть знаходитися люди
Фото: t.me/roman_mrochko
Під завалами можуть знаходитися люди

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies