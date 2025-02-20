Через влучання КАБу у багатоповерхівку Херсона є поранені, зокрема двоє дітей

Під завалами ще можуть бути люди.

Уночі росіяни влучили КАБом у десятиповерхівку у Херсоні. Станом на ранок 20 лютого відомо про шістьох постраждалих, зокрема, двох дітей.



Фото: t.me/roman_mrochko Херсон після влучання КАБУ

Як розповіли у ОВА, двох постраждалих працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця “прильоту”. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада “швидкої” надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.



Фото: t.me/roman_mrochko Зруйнований будинок у Херсоні внаслідок влучання КАБу

Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА.

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди. Триває розбір завалів і пошук потерпілих.



Фото: t.me/roman_mrochko Внаслідок влучання КАБу будинок частково зруйнован й

Фото: t.me/roman_mrochko Оперативно-рятувальні роботи тривають