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Міноборони кодифікувало логістичний гексодрон “Тесля” з шістьма двигунами

Він призначений для перевезення різних вантажів на передовій.

Міноборони кодифікувало логістичний гексодрон “Тесля” з шістьма двигунами
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України логістичний наземний роботизований комплекс «Тесля». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. 

Гексодрон “Тесля” виготовили на українському підприємстві. Він призначений для перевезення різних вантажів на передовій. Кожне колесо робота має окремий двигун. Він здатний продовжувати рух навіть після того, як частину двигунів або коліс зазнають уражень. Шестиколісне шасі дозволяє зменшити тиск на поверхню ґрунту, чим зменшує ризик ураження протипіхотними мінами. 

Колісний гексодрон “Тесля” може долати пагорби та траншеї, здійснювати так званий “танковий” розворот на місці. Його колеса можуть бути обладнані безповітряними шинами, які виконують завдання навіть після пошкодження.

Наземний роботизований комплекс “Тесля” поміщається у кузов військового пікапа чи мікроавтобуса. Може перевозити до двох центнерів вантажу. Обладнаний швидкозмінним акумулятором, який можна дуже швидко замінити у польових умовах.

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