Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні безпілотні комплекси U13 і U15

Ці “пташки” маловразливі для ворожих РЕБів та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Коптери обладнуються потужними електродвигунами. «Пташки» цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.