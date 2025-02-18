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Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні безпілотні комплекси U13 і U15

Ці “пташки” маловразливі для ворожих РЕБів та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні безпілотні комплекси U13 і U15
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. 

Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Коптери обладнуються потужними електродвигунами. «Пташки» цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

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