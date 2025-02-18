Підозрюваних затримали на території Полтавської області. Попередньо, вони встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.

Викрили трьох шахраїв, які видавали себе за працівників банку і виманили у матері загиблого військового 3 млн грн. Зловмисниками виявились троє мешканців Полтави 19, 22 та 29 років.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Зловмисники отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки".

Фото: Офіс генпрокурора Один із затриманих

Фото: Офіс генпрокурора Один із затриманих

Шахраї надавали жертвам інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх осіб, так званих "дропів", та обготівковувалися.

Підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку.

Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.

Підозрюваних затримали на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, фігуранти встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні. Наразі трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих в Одесі суд обрав двом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 3 000 000 та 3 633 600 гривень. Ще один підозрюваний взятий під варту в Полтавській області.