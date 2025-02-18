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Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Боромлянська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Боромлянська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Зазначимо, що понад третина бойових зіткнень на фронті відбулася на Покровському напрямку. Загалом за добу захисники відбили 139 ворожих атак.

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