Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 78 людей, у тому числі 14 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 лютого.

Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджені 5 приватних будинків, двоповерхівка, лінія електропередач і газогін. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків і авто. У Костянтинівці поранено 1 цивільного, 2 рятувальників і 2 поліціянтів, пошкоджено 17 приватних будинків, автоцистерну і 3 автомобілі; в Іванопіллі пошкоджено 38 приватних будинків, 4 лінії електропередач і 4 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Зазначимо, що понад третина бойових зіткнень на фронті відбулася на Покровському напрямку. Загалом за добу захисники відбили 139 ворожих атак.