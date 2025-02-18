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Понад третина бойових зіткнень на фронті відбулася на Покровському напрямку

Загалом за добу захисники відбили 139 ворожих атак. 

Понад третина бойових зіткнень на фронті відбулася на Покровському напрямку
Боєць 22 ОМБр
Фото: Олександр Риклицький, 22 ОМБр

Розпочалась тисяча дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка Харківської області; Костянтинівка, Покровськ, Олексіївка, Костянтинопіль, Багатир, Іванопілля, Дніпроенергія Донецької області; Гуляйполе Запорізької області. 

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ в районі Часового Яру.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

Фото: Генштаб

В Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ та здійснив 573 обстріли, 11 з яких - із РСЗВ.

На решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, дві одиниці РСЗВ, засіб ППО, 181 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 74 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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