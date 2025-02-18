Вісьмох цивільних людей поранив ворог учора в Херсонській області

Вісьмох цивільних людей поранили ворожі війська учора в Херсонській області. Ворог бив по будинках, Пункту незламності і авто.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Ромашкове, Берислав, Червоний Маяк, Золота Балка, Новокаїри, Милове, Дудчани, Гаврилівка, Качкарівка, Саблуківка, Веселе, Кізомис, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Новорайськ та місто Херсон. Про в Telegram це повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності, господарську споруду та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Уночі під час атаки дронами над областю збили два дрони, додав Прокудін.