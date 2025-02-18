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На Кіровоградщині дрон Росії влучив у багатоповерхівку, постраждали мама і діти

Старша дитина госпіталізації не потребувала.

На Кіровоградщині дрон Росії влучив у багатоповерхівку, постраждали мама і діти
Наслідки атаки у Долинській
Фото: Кіровоградська ОВА

У нічна 18 лютого російські війська атакували Кіровоградщину. У Долинській ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала мама і діти.

Про це повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС. 

"Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА. 

У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.

Наслідки влучання ворожого дрона
Фото: ДСНС
Наслідки влучання ворожого дрона

Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.

Наслідки атаки у Долинській
Фото: Кіровоградська ОВА
Наслідки атаки у Долинській

Всі відповідні служби працюють. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає.

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