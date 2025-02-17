Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини в тому, що той кинув гранату під ноги жінки

Чоловіка підозрюють у застосуванні гранати проти жінки

Слідчі поліції Харківської області підозрюють чоловіка в тому, що він кинув гранату під ноги жінки.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення. Її шпиталізували до медичного закладу.

41-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.