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Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини в тому, що той кинув гранату під ноги жінки

Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення.

Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини в тому, що той кинув гранату під ноги жінки
Чоловіка підозрюють у застосуванні гранати проти жінки
Фото: Поліція Харківщини

Слідчі поліції Харківської області підозрюють чоловіка в тому, що він кинув гранату під ноги жінки.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення. Її шпиталізували до медичного закладу.

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41-річного чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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