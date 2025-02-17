За добу окупанти застосували проти цивільних Харківщини 11 КАБів та 9 безпілотників

За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА. Постраждали троє жінок.

Про це повідомили у ОВА.

Уночі 17 лютого, о 02:20 у с.Цапівка Богодухівського району унаслідок падіня трьох БпЛА "Шахед" на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобіля.

Перед цим ворог атакував Харків. Близько 01:24 у Холодногірському районі "Шахед" влучив у землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждало 3 жінки 28,50,64 років (гостра реакція на стрес).

Внаслідок удару ворожого БПЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, там минулося без постраждалих.

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямку Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.