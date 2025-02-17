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Росія вночі атакувала дронами два райони Харкова

У трьох людей – гостра реакція на стрес. 

Росія вночі атакувала дронами два райони Харкова
Фото: відкриті дані

Російська армія вночі вдарила дронами по Харкову. Є влучання в Холодногірському і Салтівському районах міста.

Троє людей отримали гостру реакцію на стрес, повідомила Національна поліція. Вибухи, за даними правоохоронці, пролунали близько 1:20.

"Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджено вікна будинку. У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки", – повідомили в поліції. 

Саме в Холодногірському районі троє жінок потребували допомоги через гостру реакцію на стрес. Голова ОВА додав, що тут пошкоджено скління 14 приватних осель. 

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що в Салтівському районі удар припав біля адмінбудівлі. 

  • Росіяни, як і фактично щоночі, атакували Україну ударними дронами. В Сумах ворог влучив в станцію ремонту авто. 
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