Головне за неділю, 16 лютого: звільнення Піщаного, наслідки удару по ТЕЦ Миколаєва, Зеленські в ОАЕ

Бойові дії на Донеччині, 79 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки теракту в Миколаєві. Яким запам’ятається 1089-й день повномасштабної війни.

Завдяки ефективній співпраці підрозділів безпілотних систем та штурмовиків Сили оборони витіснили ЗС РФ із села Піщане, що за три кілометри від Покровська на Донеччині.

Про це в ефірі Суспільного повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Мова йде про село Піщане, з якого росіяни знову були вибиті. Там доволі давно йшли активні бойові дії, але, скажімо так, воно було в зоні, де постійно змінюється ситуація. Зараз росіяни отримали там серйозного удару, серйозне ураження, і це відбулося за рахунок, в тому числі, ефективної співпраці різних українських підрозділів "дроноводів", різних підрозділів БПЛА", — зазначив Трегубов.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 неділі від початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 лютого – в новині.

Сьогодні понад 100 тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського безпілотника по критичній інфраструктурі міста, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні”, ‒ сказав він.

“І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин”, ‒ додав Зеленський.

Енергетикам вдалось підключити пошкоджену ТЕС, теплопостачання розраховують відновити за 1-4 дні.

Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", - написав Зеленський.

Унаслідок вибуху в Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Центр протимінної діяльності висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих та закликає долучитись до збору допомоги сім'ям загиблих.

Нагадаємо, 14 лютого на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Пізніше у мережі оприлюднили відео, де жінка із сумкою вийшла з магазину і прямувала до групи військових. Після цього пролунав вибух.

Президент Франції Еммануель Макрон завтра проведе у Парижі зустріч європейських лідерів, на якій планується обговорити ситуацію в Україні.

Про це міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро Франції заявив в інтерв'ю France Inter radio, пише Reuters. “Макрон збере головні європейські країни для обговорення європейської безпеки”, ‒ сказав Барро, додавши, що зустріч буде робочою сесією, яку не слід “надмірно драматизувати”.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!