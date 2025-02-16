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Фільм "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA

 20-хвилинний фільм, заснований на реальних подіях, присвячений повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Фільм "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA
Фото: variety.com

У лондонському Royal Festival Hall відбувається церемонія вручення премії BAFTA. Нагороду отримала короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір", у якій зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Про це повідомляє Variety.

Стрічка перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". 20-хвилинний фільм, заснований на реальних подіях, присвячений повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Повний список номінантів у цій категорії: 

  • "Marion" (укр. "Маріон")
  • "Milk" (укр. "Молоко")
  • "Rock, Paper, Scissors" (укр. "Камінь, ножиці, папір") - Переможець
  • "Stomach Bug" (укр. "Кишкова інфекція")
  • "The Flowers Stand Silently, Witnessing" (укр. "Квіти стоять мовчки, як свідки")
  • "Witnessing" (укр. "Бути свідком". 

Стрічка "Камінь, ножиці, папір" заснована на реальних подіях і висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі історії - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом з перших днів війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, хлопець змушений взяти до рук зброю, щоб захистити рідних і тих, хто потребує допомоги. 

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а за операторську роботу відповідала Сьєн Ю Ніу - уродженка Тайваню, яка мешкає в Лондоні. Головну роль Івана виконав Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай. 

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