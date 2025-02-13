Довженко-Центр отримав унікальну колекцію кінематографістів Хмельницьких, знайдену на смітнику

Кіноархів Довженко-Центру поповнився винятковим надходженням: добіркою фотографій та фотонегативів, на яких зафіксовано родинне та професійне життя подружньої пари Хмельницьких. Про це повідомила пресслужба ДЦ.

Володимир Хмельницький (1935-2023) – кінорежисер, педагог, сценарист, – та Аделіна Хмельницька (1937—2021) – режисерка монтажу, – з 1960-х по 2010-ті разом та поодинці працювали над створенням кількох десятків фільмів: «Люди і дельфіни», «Білий олень тундри», «На прив’язі біля злітної смуги», «Лесь Курбас. Між двома пострілами», «Борис Мозолевський. Скіфська балада», «Чи є життя на Марсі» тощо. Це були телефільми, науково-популярні стрічки Київнаукфільму, дитячі картини.

Фото: Кіноархів Довженко-Центру

Композитор Олексій Мудрієвський та художник Ярослав Футимський натрапили на архів Хмельницьких – понад 200 унікальних фотографій, більше 800 негативних плівок, а також касети VHS та DVD. Ці предмети лежали під дощем просто на смітнику. Невідомо, хто останнім володів об’єктами цінної кіноспадщини, і чому вирішив їх позбутися. Знахідку передали для зберігання та вивчення в колекцію Довженко-Центру, у цьому допомогла команда Вавилон'13.

«На архів ми випадково наштовхнулися з моїм товаришем та сусідом по дому, який, серед іншого, працює з фотографією. Він звернув увагу на негативи на смітнику й взяв декілька, щоби поцікавитися змістом, але в процесі ковиряння у смітті ми зрозуміли, що там не декілька випадкових негативів, а цей величезний архів», — прокоментував Мудрієвський.

Фото: Кіноархів Довженко-Центру

Команда Довженко-Центру просить усіх небайдужих не викидати подібні речі, а віддавати фахівцям: “Звертаємо вашу увагу, що цінним артефактам, пов’язаним з українським кіно, котрими ви можете володіти: фото, негативи, афіші, розкадровки, ескізи, ляльки, костюми, кінотехніка, власне фільми — завжди знайдеться місце в колекції Довженко-Центру. Це допоможе в дослідженні та відтворенні цілісності історії нашого кінематографу в усій повноті, а ви знатимете, що й ця частина вашої та спільної пам’яті гідно збережена.”

Нагадаємо, раніше режисер Олексій Радинський та продюсерка Люба Кнорозок знайшли на звалищі архів колишньої студії «Київнаукфільм». Один з віднайдених там фільмів вже показали на Роттердамському міжнародному кінофестивалі.