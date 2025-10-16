У Дніпрі відкриють виставку «Все для всіх», присвячену архівам

23 жовтня в Центрі сучасної культури у Дніпрі (DCCC) відкриють виставку «Все для всіх», що є частиною Київської бієнале-2025.

На виставці представлять створені в різних медіумах роботи сучасних художниць та художників (Катя Бучацька, Софія Гера та Каміла Янар, Лія Достлєва, Оля Єрємєєва, Олеся Кашивська, Яна Кононова, Тетяна Костюченко, Еліас Парвулеско, Адріан Пепе, Клеменс Пул, Ангеліна Рожкова, Селма Селман, Тако Таал, Валерія Федоренко), які осмислюють теми родинної історії, міграції, травми. Вони взаємодіють з архівними фото фотокореспондента Миколи Білоконя з Покровського історичного музею та фотографки Френкі Раффлз з Університету Сент-Ендрюса (Шотландія).

Фото: DCCC Микола Білоконь, 1981

Фото: DCCC Френкі Раффлз — з фотоапаратом і сигаретою, автопортрет, 1984–1985

“Виставка ставить питання про те, як виникають архіви, хто має до них доступ, якою є їхня роль у воєнний час та як вони формують унікальні свідчення про місця, що зникли або були зруйновані, – пояснюють організатори. – Експозиція почалася з міркувань довкола двох архівів, об’єднаних завдяки проєкту Британської Ради: колекцій фотографки Френкі Раффлз в Університеті Сент-Ендрюса та фотокореспондента Миколи Білоконя, яким опікується Покровський історичний музей. Роздуми про те, чим є архів, розгортаються на тлі реальності війни, в якій Покровський історичний музей, що зберігає спадщину Білоконя, було евакуйовано, а саме місто поступово перетворюється на руїну. У цьому контексті назва виставки «Все для всіх» — фраза з архіву Раффлз — читається і як обіцянка, і як провокація: чиї історії ми архівуємо сьогодні і для кого?”

Кураторська група виставки складається з Вікторії Донован, Катерини Русецької, Наташі Чичасової. За їх поясненням, виставка «Все для всіх» прагне створити простір для перетину різних мистецьких практик, що існують у взаємодії з архівними матеріалами, родинною історією та документуванням. У цьому діалозі кураторки пропонують звернути увагу й на інші контексти та географії, що зіштовхуються з втратою, спадщиною колоніального минулого та насильством.

Експозиція працюватиме у виставковому просторі Центру сучасної культури у Дніпрі до 7 лютого 2026 року.

Виставка є частиною дослідницького проекту «Герої/ні? Робітничий портрет ХХ століття — архів і мистецька рефлексія», що відбувається за підтримки програми Британської Ради «Підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії».

***

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.