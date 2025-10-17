Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаКультура

Помер один із засновників рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі

Музиканту було 74 роки.

Помер один із засновників рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі
Ейс Фрейлі
Фото: EPA/UPG

Родина американського гітариста, одного із засновників легендарного гурту Kiss Ейса Фрейлі повідомила про його смерть у віці 74 років.

Як пише BBC, у вересні музикант впав під час запису у студії і був ушпиталений. Лікарі тоді наполягли на тому, щоб Фрейлі скасував будь-які подорожі - тож гітарист так і не зміг закінчити свій концертний тур.

Як і всі учасники KIss, Фрейлі був відомий своїм нестандартним образом на сцені з використанням гриму. У 2014 році разом з гуртом він потрапив до Залу слави рок-н-роллу. Окрім виступів у Kiss, виконавець мав успішну сольну кар'єру. 

Партнери Фрейлі по Kiss Пол Стенлі та Джин Сіммонс висловили співчуття у зв'язку зі смертю колеги. У музиканта залишилися дружина Джанетт та донька Монік. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies