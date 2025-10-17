Помер один із засновників рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі

Родина американського гітариста, одного із засновників легендарного гурту Kiss Ейса Фрейлі повідомила про його смерть у віці 74 років.

Як пише BBC, у вересні музикант впав під час запису у студії і був ушпиталений. Лікарі тоді наполягли на тому, щоб Фрейлі скасував будь-які подорожі - тож гітарист так і не зміг закінчити свій концертний тур.

Як і всі учасники KIss, Фрейлі був відомий своїм нестандартним образом на сцені з використанням гриму. У 2014 році разом з гуртом він потрапив до Залу слави рок-н-роллу. Окрім виступів у Kiss, виконавець мав успішну сольну кар'єру.

Партнери Фрейлі по Kiss Пол Стенлі та Джин Сіммонс висловили співчуття у зв'язку зі смертю колеги. У музиканта залишилися дружина Джанетт та донька Монік.