У Латвії випустили дитячу книжку Вікторії Амеліної

У Латвії вийшла друком книжка «Е-е-есторії екскаватора Еки» української письменниці Вікторії Амеліної. Про це повідомило “Видавництво Старого Лева” на своєму сайті.
Книжку випустило латвійське видавництво Liels un mazs під назвою Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti. Переклад зробила латвійська перекладачка Мара Полякова, ілюстрації – латвійський аніматор і художник Едмунд Янсон.
Перекладачка Мара Полякова: «Нові емігранти в Латвії не думають про інтеграцію: вони тут, бо можуть тут розмовляти російською»
«Це кумедна й водночас дуже ніжна книжка про маленького екскаватора, який мріє бути корисним і потрапляє у великі пригоди. Ека оповідає свої історії, у кожній з яких ненароком порушує космічний порядок. Рятувати світ допомагають діти
У такий спосіб авторка говорить із маленькими читачами про найважливіше — відповідальність за планету, добро, емпатію й силу уяви. Це книга, де дитячий сміх і фантазія перемагають страх і байдужість », — йдеться в описі книжки.
Видання отримало підтримку від програми Translate Ukraine (Український інститут книги) та від Латвійського державного культурного фонду.
Книжку уперше презентували латвійській аудиторії на Фестивалі дитячої та юнацької літератури в Сігулді 28 вересня 2025 року. В Україні ця книжка Вікторії Амеліної вийшла друком у 2021 році у “Видавництві Старого Лева”.
Про Вікторію Амеліну:
-
українська письменниця, авторка романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Дім для Дома» та книжок для дітей;
-
від початку повномасштабної війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території Україні;
-
Вікторія Амеліна загинула 1 липня 2023 року внаслідок обстрілу росією Краматорська;
-
у червні 2025 Амеліна отримала посмертно британську премію Орвелла за книгу “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну”.