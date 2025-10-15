У Латвії випустили дитячу книжку Вікторії Амеліної

Вікторія Амеліна та латвійське видання її книги "Е-е-есторії екскаватора Еки" — Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti.

У Латвії вийшла друком книжка «Е-е-есторії екскаватора Еки» української письменниці Вікторії Амеліної. Про це повідомило “Видавництво Старого Лева” на своєму сайті.

Книжку випустило латвійське видавництво Liels un mazs під назвою Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti. Переклад зробила латвійська перекладачка Мара Полякова, ілюстрації – латвійський аніматор і художник Едмунд Янсон.

«Це кумедна й водночас дуже ніжна книжка про маленького екскаватора, який мріє бути корисним і потрапляє у великі пригоди. Ека оповідає свої історії, у кожній з яких ненароком порушує космічний порядок. Рятувати світ допомагають діти

У такий спосіб авторка говорить із маленькими читачами про найважливіше — відповідальність за планету, добро, емпатію й силу уяви. Це книга, де дитячий сміх і фантазія перемагають страх і байдужість », — йдеться в описі книжки.

Видання отримало підтримку від програми Translate Ukraine (Український інститут книги) та від Латвійського державного культурного фонду.

Книжку уперше презентували латвійській аудиторії на Фестивалі дитячої та юнацької літератури в Сігулді 28 вересня 2025 року. В Україні ця книжка Вікторії Амеліної вийшла друком у 2021 році у “Видавництві Старого Лева”.

Фото: Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti. Liels un mazs Латвійське видання "Е-е-есторії екскаватора Еки" Вікторії Амеліної

