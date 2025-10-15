Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У Латвії випустили дитячу книжку Вікторії Амеліної

Видання підтримали Український інститут книги та Латвійський державний культурний фонд

CultHub
У Латвії випустили дитячу книжку Вікторії Амеліної
Вікторія Амеліна та латвійське видання її книги "Е-е-есторії екскаватора Еки" — Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti.
Фото: Facebook/Victoria Amelina, Liels un mazs

У Латвії вийшла друком книжка «Е-е-есторії екскаватора Еки» української письменниці Вікторії Амеліної. Про це повідомило “Видавництво Старого Лева” на своєму сайті.

Книжку випустило латвійське видавництво Liels un mazs під назвою Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti. Переклад зробила латвійська перекладачка Мара Полякова, ілюстрації – латвійський аніматор і художник Едмунд Янсон.

«Це кумедна й водночас дуже ніжна книжка про маленького екскаватора, який мріє бути корисним і потрапляє у великі пригоди. Ека оповідає свої історії, у кожній з яких ненароком порушує космічний порядок. Рятувати світ допомагають діти

У такий спосіб авторка говорить із маленькими читачами про найважливіше — відповідальність за планету, добро, емпатію й силу уяви. Це книга, де дитячий сміх і фантазія перемагають страх і байдужість », — йдеться в описі книжки.

Видання отримало підтримку від програми Translate Ukraine (Український інститут книги) та від Латвійського державного культурного фонду.

Книжку уперше презентували латвійській аудиторії на Фестивалі дитячої та юнацької літератури в Сігулді 28 вересня 2025 року. В Україні ця книжка Вікторії Амеліної вийшла друком у 2021 році у “Видавництві Старого Лева”. 

Латвійське видання &quot;Е-е-есторії екскаватора Еки&quot; Вікторії Амеліної
Фото: Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti. Liels un mazs
Латвійське видання "Е-е-есторії екскаватора Еки" Вікторії Амеліної

Про Вікторію Амеліну: 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies