Понад 200 тисяч молодих українців скористалися державною допомогою на придбання книжок

Попит залишається стабільним — близько 3 тисяч нових заяв щотижня.

Фото: єКнига

Станом на 1 жовтня понад 200 тисяч молодих українців отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми "єКнига". Через застосунок "Дія" подано 201,5 тис. заяв.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Коли 18-річні обирають книжку, вони обирають розвиток. Читання – основа освітнього процесу. Тож підтримуючи читання зараз, ми формуємо суспільство, яке вміє мислити, аналізувати та створювати. Програма "єКнига" – це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку", — зазначила т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

За три квартали 2025 року молодь отримала 181,9 млн грн допомоги. За статистикою, 60,8% покупок відбулося в інтернет-книгарнях (34 майданчики), а 39,2% — у стаціонарних книгарнях (297 точок продажу).

Найактивніше книжки купували у:

  • Києві — 18,7%;
  • Львівській області — 13,1%;
  • Дніпропетровській — 6,5%;
  • Івано-Франківській — 5,9%;
  • Полтавській — 5,09%.

Програма "єКнига" стартувала у 2024 році як державна ініціатива для підтримки молоді та розвитку українського книжкового ринку. Попит залишається стабільним — близько 3 тисяч нових заяв щотижня.
