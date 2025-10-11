Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаБлогиБлог Сергія Жадана

Лілі Марлен

Уявіть собі цей осінній вечір,

цей спадковий присмерк долин і пагорбів.

Уявіть, як це – бути простором великої меланхолії,

бути полем, на якому виростають маки депресії.

Уявіть собі обвуглені легені фабрик,

музичні провалля шахт, оркестровку портів –

Європа восени сповнена руху, сповнена турбот,

повітря пахне Різдвом, пахне окопною війною.

Я люблю тебе цієї осені, коли дерева

яскраві і виразні, мов негативні герої в романах,

коли небо соромиться свого відображення, наче підліток,

коли воно переживає кожен дощ, ніби закоханість.

Я так не хочу звідси їхати.

Мені не потрібен світ, не потрібне безсмертя.

Але чекаю на тебе, і думаю, що час можна побачити,

стоячи під деревом, яке опадає.

Ровесники століття, надходить ваш час.

Надходить, чекає, доки ви подорослішаєте,

щоби забрати вас до піхотних батальйонів,

щоби заповнити вами осіннє повітря.

Раз на сто років час знімає врожай покоління,

раз на сто років історія ріже собі зап’ястя.

Уявіть, як гостро відчуваються запахи в двадцять років,

як гірчить хліб, як тішить холодна музика.

Я говорю про смерть, яка не лякає,

яка не має ваги, не має коріння.

Просто уявіть, що є цей вечір,

є ці двоє, і є ніч між ними.

Велике надвечір’я, великі сутінки.

Макові поля вздовж залізничного насипу.

Ландшафт, в якому так багато звичного,

так багато палючого і золотого.

Так багато листя.

Так багато каменю.

І не вистачає любові, не стає її, бракує.

Але ось уявіть – якби її не було взагалі.

Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies