Лілі Марлен

Уявіть собі цей осінній вечір,

цей спадковий присмерк долин і пагорбів.

Уявіть, як це – бути простором великої меланхолії,

бути полем, на якому виростають маки депресії.

Уявіть собі обвуглені легені фабрик,

музичні провалля шахт, оркестровку портів –

Європа восени сповнена руху, сповнена турбот,

повітря пахне Різдвом, пахне окопною війною.

Я люблю тебе цієї осені, коли дерева

яскраві і виразні, мов негативні герої в романах,

коли небо соромиться свого відображення, наче підліток,

коли воно переживає кожен дощ, ніби закоханість.

Я так не хочу звідси їхати.

Мені не потрібен світ, не потрібне безсмертя.

Але чекаю на тебе, і думаю, що час можна побачити,

стоячи під деревом, яке опадає.

Ровесники століття, надходить ваш час.

Надходить, чекає, доки ви подорослішаєте,

щоби забрати вас до піхотних батальйонів,

щоби заповнити вами осіннє повітря.

Раз на сто років час знімає врожай покоління,

раз на сто років історія ріже собі зап’ястя.

Уявіть, як гостро відчуваються запахи в двадцять років,

як гірчить хліб, як тішить холодна музика.

Я говорю про смерть, яка не лякає,

яка не має ваги, не має коріння.

Просто уявіть, що є цей вечір,

є ці двоє, і є ніч між ними.

Велике надвечір’я, великі сутінки.

Макові поля вздовж залізничного насипу.

Ландшафт, в якому так багато звичного,

так багато палючого і золотого.

Так багато листя.

Так багато каменю.

І не вистачає любові, не стає її, бракує.

Але ось уявіть – якби її не було взагалі.