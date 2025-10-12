Три українські книжки увійшли до міжнародного каталогу White Ravens 2025

Три українські видання потрапили до міжнародного каталогу White Ravens 2025 — однієї з найавторитетніших світових добірок дитячої та підліткової літератури.

White Ravens — це щорічне видання, яке укладає Міжнародна молодіжна бібліотека в Мюнхені (Німеччина). До каталогу потрапляють лише найкращі книги з усього світу, які відзначаються художньою, літературною та культурною цінністю.

Цього року серед обраних — три українські книжки:

«Теплі речі для Татами» — Оксана Лущевська та Дзмітрий Бандаренко (видавництво «Ранок»);

«Чудернацька карпатська історія» — Василь Карп’юк (видавництво «Брустури»);

«З півслова» — творча майстерня Аґрафка (Видавництво Старого Лева).

Книжка «Теплі речі для Татами»— це коротка, щира історія про любов батька до доньки. Тато збирає дівчинку на зимову прогулянку і намагається нічого не забути, аби їй було тепло й затишно. В основі книги прояв любові не через речі, а через стан.