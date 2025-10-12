Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Три українські книжки увійшли до міжнародного каталогу White Ravens 2025

Каталог вважається одним із наййбільш авторитетних в цьому жанрі.

CultHub
Три українські книжки увійшли до міжнародного каталогу White Ravens 2025
Фото: афіша організаторів

Три українські видання потрапили до міжнародного каталогу White Ravens 2025 — однієї з найавторитетніших світових добірок дитячої та підліткової літератури.

White Ravens — це щорічне видання, яке укладає Міжнародна молодіжна бібліотека в Мюнхені (Німеччина). До каталогу потрапляють лише найкращі книги з усього світу, які відзначаються художньою, літературною та культурною цінністю.

Цього року серед обраних — три українські книжки:

«Теплі речі для Татами» — Оксана Лущевська та Дзмітрий Бандаренко (видавництво «Ранок»);

«Чудернацька карпатська історія» — Василь Карп’юк (видавництво «Брустури»);

«З півслова» — творча майстерня Аґрафка (Видавництво Старого Лева).

Книжка «Теплі речі для Татами»— це коротка, щира історія про любов батька до доньки. Тато збирає дівчинку на зимову прогулянку і намагається нічого не забути, аби їй було тепло й затишно. В основі книги прояв любові не через речі, а через стан.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
