Відбулася національна прем’єра кіноальманаху «Війна очима тварин», в якому знявся Шон Пенн

Прем'єру показали в кількох залах київського кінотеатру "Оскар". 

Відбулася національна прем'єра кіноальманаху «Війна очима тварин», в якому знявся Шон Пенн
Продюсер Олег Кохан
Фото: фото з фейчбуку SOTA Cinema Group

У Всесвітній день захисту тварин в Україні відбулася національна прем’єра кіноальманаху «Війна очима тварин» — унікального проєкту, до створення якого долучилися не лише українські митці, а й оскароносний актор Шон Пенн та всесвітньо відомий гурт Imagine Dragons. Продюсером проєкту став Олег Кохан. 

7 стрічок, 7 режисерів та акторський команд розповідають про досвід війни крізь очі тварин. які страждають не менше, аніж люди від наслідків війни.

прем'ра кіноальманаху
Фото: з фейсбуку SOTA Cinema Group
прем'ра кіноальманаху

Після знакової світової прем’єри на міжнародному фестивалі Tribeca у Нью-Йорку в червні 2025 року, стрічку вперше представили українським глядачам і міжнародним кіноекспертам на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Першими побачили фільм не лише київські кіномани й гості фестивалю, а й собаки емоційної підтримки — учасники соціального проєкту «Компаньйони», які допомагають ветеранам, дітям та цивільним, що пережили війну.

На початку листопада 2025 року фільм вийде у широкий прокат, а кожен глядач зможе долучитися до акції «Збір компаньйонів». Частина коштів, зібраних із прокату, буде спрямована на допомогу тваринам, які постраждали від війни.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
