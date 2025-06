Голівудський актор Шон Пенн відкрив світову прем'єру українського кіно в Нью-Йорку

На міжнародному фестивалі Tribeca в Нью-Йорку відбулась світова прем’єра українського кіноальманаху «Війна очима тварин», де зіграв оскарівський лауреат Шон Пенн , а саундтреком став хіт всесвітньовідомого гурту «Imagine Dragons».

Про це повдомляє SOTA Cinema Group.

Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї і продюсер «Війни очима тварин»Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, операторБайрон Вернер і актриса Дар’я Марченко.

Під час брифінгу творчої групи після перегляду «Війни очима тварин» з журналістами і гостями прем’єри на питання відомого американського актора Кріса Нота про те, як акторам кіноальманаху вдається так грати, що глядач не може зрозуміти, що він дивиться ігрове, а не документальне кіно про війну, актриса Дар’я Марченко відповіла: «Це було не складно тому, що ми не грали, ми живемо у цій реальності вже четвертий рік».

Фото: Тетяна Ніколаєнко Світлана Косолапова та Кріс Нот

Журналісти після перегляду назвали кіноальманах пронизливим осмисленням впливу війни, показаним не через звичні вже сцени бойових дій, а через мовчазні страждання тварин, втягнутих у людський конфлікт.

Всі історії антології засновані на реальних подіях, всі вони об’єднані однією темою— емпатією до жертв цієї війни. Авторами цих історій стали як відомі українські режисери, зокрема Мирослав Слабошпицький, Іван Сауткін, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, так і талановиті режисери-дебютанти Андрій Лідаговський, Макс Тузов, Святослав Костюк. А розповідати свої історії тваринам допомагали актори Марина Кошкіна, Олександр Печериця, Михайло Матюхін, Ольга Коротяєва, Даша Марченко, народна блогерка Ольга Мартинишин і юні Артем Черній, Поліна Гайова, Михайло Пулянський, Назар Гладюк та інші.

Фото: Тетяна Ніколаєнко Хайдер Хузер та Олег Кохан

Зйомки кіноальманаху проходили в Україні та США під час війни, і в них взяли участь понад 500 митців та членів команди, що стало свідченням українського творчого спротиву та міжнародної солідарності. Партнерами «Війни очима тварин» виступили European Solidarity Fund For Ukrainian Films (ESFUF) та соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine, яка від початку повномасштабного вторгнення опікується тваринами, що постраждали від війни, а світова прем’єра кіноальманаху відбулась за підтримки Razom for Ukraine.