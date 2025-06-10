Голівудський актор Шон Пенн відкрив світову прем'єру українського кіно в Нью-Йорку

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаКультура

Голівудський актор Шон Пенн відкрив світову прем'єру українського кіно в Нью-Йорку

"Війна очима тварин"— це кіноальманах, в одному з фільмів якого і зіграв оскароноосний актор. Світова прем'єра відбулася в Нью-Йорку.

CultHub
Голівудський актор Шон Пенн відкрив світову прем'єру українського кіно в Нью-Йорку
Творча група альманаху та гості на прем'єрі
Фото: Тетяна Ніколаєнко

На міжнародному фестивалі Tribeca в Нью-Йорку відбулась світова прем’єра українського кіноальманаху «Війна очима тварин», де зіграв оскарівський лауреат Шон Пенн , а саундтреком став хіт всесвітньовідомого гурту «Imagine Dragons». 

Про це повдомляє SOTA Cinema Group. 

Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї і продюсер «Війни очима тварин»Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, операторБайрон Вернер і актриса Дар’я Марченко.

Під час брифінгу творчої групи після перегляду «Війни очима тварин» з журналістами і гостями прем’єри на питання відомого американського актора Кріса Нота про те, як акторам кіноальманаху вдається так грати, що глядач не може зрозуміти, що він дивиться ігрове, а не документальне кіно про війну, актриса Дар’я Марченко відповіла: «Це було не складно тому, що ми не грали, ми живемо у цій реальності вже четвертий рік».

Світлана Косолапова та Кріс Нот
Фото: Тетяна Ніколаєнко
Світлана Косолапова та Кріс Нот

Журналісти після перегляду назвали кіноальманах пронизливим осмисленням впливу війни, показаним не через звичні вже сцени бойових дій, а через мовчазні страждання тварин, втягнутих у людський конфлікт.

Всі історії антології засновані на реальних подіях, всі вони об’єднані однією темою— емпатією до жертв цієї війни. Авторами цих історій стали як відомі українські режисери, зокрема Мирослав Слабошпицький, Іван Сауткін, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, так і талановиті режисери-дебютанти Андрій Лідаговський, Макс Тузов, Святослав Костюк. А розповідати свої історії тваринам допомагали актори Марина Кошкіна, Олександр Печериця, Михайло Матюхін, Ольга Коротяєва, Даша Марченко, народна блогерка Ольга Мартинишин і юні Артем Черній, Поліна Гайова, Михайло Пулянський, Назар Гладюк та інші.

Хайдер Хузер та Олег Кохан
Фото: Тетяна Ніколаєнко
Хайдер Хузер та Олег Кохан

Зйомки кіноальманаху проходили в Україні та США під час війни, і в них взяли участь понад 500 митців та членів команди, що стало свідченням українського творчого спротиву та міжнародної солідарності. Партнерами «Війни очима тварин» виступили European Solidarity Fund For Ukrainian Films (ESFUF) та соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine, яка від початку повномасштабного вторгнення опікується тваринами, що постраждали від війни, а світова прем’єра кіноальманаху відбулась за підтримки Razom for Ukraine.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies