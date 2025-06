Українська анімація буде представлена на найбільшому фестивалі анімаційних фільмів у Франції

На ринку анімаційного контенту Mifa Market, який проходить в рамках найбільшого у світі фестивалю анімаційних фільмів в Ансі (Франція, 8-14 червня 2025 року) буде представлено Український стенд. На MIFA PITCHES, куди обирають проєкти з усього світу серед сотень заявок, авторки також представлять свої майбутні фільми ключовим гравцям анімаційної індустрії.

10 червня відбудеться зустріч для програмерів та програмерок анімаційних фестивалів зі всього світу. Серед запрошених гостей – Анастасія Верлінська, директорка анімаційного фестивалю LINOLEUM, що пройде у Києві з 1 по 5 жовтня.

11 та 12 червня на MIFA PITCHES у рамках фестивалю в Ансі будуть представлені майбутні короткометражні та документальні анімаційні фільми українських режисерок:

– «Червона зона» / Red Zone, реж. Ірина Цілик (Франція, Люксембург, Україна)

Те, що для когось — кінець світу, для когось — звичайний день. Режисерка, поетеса, дружина військовослужбовця і мати підлітка Ірина Цілик фіксує типовий день у Києві в умовах воєнного часу. Фільм про опір і прекрасних, сильних людей у темні часи.

– «Катерина» / Kateryna, реж. Марі Янко (Франція, Україна)

Анімаційний документальний фільм про те, як російсько-українську війну зображують у соціальних мережах, розказаний очима вебкам-моделі, яка стає солдатом.

– Damned, реж. Наталія Великанова (Франція)

Імерсивний фільм досліджує наслідки екоциду після вибуху дамби в Новій Каховці в Україні у 2023 році. Проєкт проливає світло на забутих жертв природних катастроф, спричинених людиною: тварин і довкілля.

Також Ірина Цілик візьме участь у конференції The Animated Documentary, присвяченій анімаційній документалістиці. Серед спікерів та спікерок також титулований ізраїльсько-данський аніматор Урі Кранот та продюсерка The New York Times Ліндсей Круз. Подія відбудеться 13 червня.

Ще одна подія за участі української делегації — MIFA Partners Pitch. Там буде представлено програму фільмів BLACK SEA ANIMATION SHORTS. Це 5 фільмів з різних країн, які розповідають нові та яскраві історії з Чорноморського регіону. Серед них український фільм Frescoes of Memory Олександри Джиганської. На етапі розробки картина була учасницею програми від LINOLEUM UK/UA Animation Lab (за підтримки British Council Ukraine), де режисерка мала змогу пройти менторство від британської режисерки.

Український стенд на фестивалі в Ансі організовано Українською Кіноасоціацією за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Французького інституту в Україні.