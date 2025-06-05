Поетка та ветеранка Оленка Герасим'юк відвідала посольство України в Мексиці

Олена відвідала посольство після поетичної події в Мексиці

зі сторінки посольства України в Мексиці

Дорогою з Чемпіонату світу з поетичного слему, який відбувся у Сьюдад-Хуарес, штат Чівава, до Посольства України у Мексиці завітала українська письменниця, ветеранка, парамедикиня Добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Олена Герасим'юк.

Про це на своїй сторінці у фейсбук пише посольство.

Олена є переможницею Європейського етапу та увійшла до 20-и найкращих поетів-слемерів світу.

На Чемпіонаті вона представила чотири номери, з них два - про війну в Україні, зокрема і вже відомий текст "Пам'яті Маріуполя", де авторка згадує своїх загиблих від російського вторгнення читачів.