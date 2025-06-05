Уряд заборонив Держкіно укладати у цьому році договори на виробництво нових фільмів до завершення попередніх кінопроєктів

У 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво яких розпочато у попередні роки.

У середу, 4 червня, уряд на своєму засіданні заборонив Держкіно укладати у цьому році договори на виробництво нових фільмів до завершення попередніх кінопроєктів.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів.

Передбачено, що визначення переможців конкурсного відбору, з якими буде укладено договори на виробництво (створення) фільмів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з урахуванням розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідних орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період.

Встановлено, що у 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво (створення) яких розпочато у попередні роки.

У 2025 році не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво (створення) фільмів до завершення виробництва (створення) фільмів, на яке здійснено попередню оплату тощо.

Як зазначає “Суспільне Культура”, це обмеження пов'язане з тим, що бюджет на 2025 рік і плани на кілька наступних років не передбачають виділення додаткових грошей на нові проєкти.

Відповідно до закону про держбюджет, на Держкіно пропонували виділити 204,1 млн грн, із яких 30,4 млн грн – на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн – на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Це значне скорочення видатків – у 2024 році на Держкіно передбачено 663,4 млн.