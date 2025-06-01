Українці в Лондоні розказують про воєнне дитиство в новому випуску журналу London Ukrainian Review

Український Інститут в Лондоні опублікував новий випуск часопису London Ukrainian Review. В новому числі йдеться про дитинство у воєнний час. Через мистецтво, історичні розвідки, репортаж й інтерв’ю журнал висвітлює досвіди дітей, які сьогодні зростають в Україні, а також дорослих, відповідальних за захист цих дітей від політики геноциду з боку Росії.

"Сьогодні, коли світ відзначає Міжнародний день захисту дітей — уперше проголошений у 1925 році задля утвердження прав і добробуту дітей у всьому світі — ми згадуємо, що поставлено на карту для наймолодшого покоління України. Війна, розв’язана Росією, спрямована не лише проти міст та інфраструктури, а й проти самого дитинства: через депортації, авіаудари, окупацію та психологічні травми. Українські діти зростають у тіні насильства — і все ж вони тримаються, чинять опір і мріють", — пишуть творці журналу в пості на сторінці Українського інституту в Лондоні.

Ukraininan Institute in London

London Ukrainian Review був заснований у 2021 році як спеціальне видання Українського інституту в Лондоні (UIL). Перші випуски досліджували три десятиліття після референдуму за незалежність України, традиції спротиву в українській культурі крізь призму творчості Лесі Українки, українську воєнну літературу та спадщину Вікторії Амеліної.

У 2024 році Український інститут у Лондоні об'єднав зусилля з Інститутом наук про людину (IWM, Відень) та Academic Studies Press (ASP), щоб перезапустити London Ukrainian Review як регулярне індексоване наукове видання, присвячене таким темам, як екологія, кримські татари та справедливість. У 2025 році до ініціативи долучився інститут INDEX: Institute for Documentation and Exchange як видавничий партнер.

Український інститут у Лондоні (UIL) — це незалежна благодійна організація, покликана підтримувати українську культуру та формувати дискусію про Україну у Великій Британії та за її межами. Організація об’єднує експертів, митців, політиків і активних громадян, щоб досліджувати українські погляди на глобальні виклики.