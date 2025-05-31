Українські музиканти виступлять на одному з найбільших джазових фестивалів в Джакарті

В рамках заходу також буде спеціальна українська подія

зі сторінки Українського Інституту у фейсбук

1 червня 2025 року джазовий квартет Усейна Бекірова представить Україну на одному з найбільших джазових фестивалів світу – Java Jazz Festival в Індонезії.

Про це пише на своїй сторінці Український Інститут.

Це перша співпраця між Ukrainian Institute - Український інститут та організаторами фестивалю – PT Java Festival Production, яка відбулася за сприяння Посольства України в Індонезії.

Напередодні фестивалю, 31 травня о 18:00, у приміщенні Goethe-Institut Indonesien, квартет також виступить на музичному вечорі Ukrainian Jazz Night, організованому спільно з Інститутом Гете та Посольством України в Індонезії.

На заході прозвучать авторські композиції, а також українські та кримськотатарські пісні в джазових обробках. Серед виконавців:

Усеїн Бекіров – всесвітньо відомий кримськотатарський джазовий музикант (піаніст і композитор), що грає в стилях funk, fusion, ethno-jazz та ін. Співпрацював у проєктах з такими музикантами як Баррі Бренхард, Ренді Брейкер, Денис Чемберс, Майк Стерн (США), Хадрієн Феро (Франція), Сарп Маден (Туреччина), Денніс Аду та інші.

Іван Лохманюк – бас-гітарист квінтету Усеїна Бекірова. З 2023 року викладає у Львівській Національній Музичній Академії ім. Лисенка.

Віктор Павелко – джазовий саксофоніст і композитор, автор багатьох творів та аранжувань, викладає в Львівській національній музичній академії ім. Миколи Лисенка та в КАМ ім. Р. М. Глієра. Найкращий тенор-саксофоніст 2009 року за версією Do#Dj.

Артур Фролов – один з найкращих сучасних українських барабанщиків з Донецька, кращий ударник на міжнародному конкурсі МузТорг 2009 та 2010 років, лауреат джазового конкурсу ДОДж – 1 місце. Старший викладач Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка.

Jakarta International Java Jazz Festival – один із найвідоміших і найбільших джазових фестивалів у світі, що з 2005-го щороку відбувається в Джакарті (Індонезія) та збирає близько 100 000 глядачів та понад 100 виконавців з усього світу. Організатором є Java Festival Production. Цьогорічна подія триватиме з 30 травня по 1 червня.