1–15 червня у Глазго відбудеться фестиваль Time Based: Sonic Interventions, який об'єднає експериментальних митців з України та Великої Британії у серії живих концертів, звукових перформансів та аудіовізуальних інсталяцій.
Про це на своїй сторінці у фейсбук розповідає The British Council.
Фестиваль запрошує до роздумів про складну природу звукових інтервенцій у нашому житті. Відштовхуючись від сирен повітряної тривоги, які стали невід'ємною частиною реальності в Україні, програма досліджує подвійну сутність звуку — його поетичний потенціал та загрозливу силу.
Спеціально для фестивалю створено п'ять нових проєктів, які презентуватимуть у різних локаціях Глазго:
• Genevieve Murphy (UK) та alice haspyd (UA)
• Yuriy Seredin (UA) і Raymond MacDonald (UK) з Improvising Chamber Ensemble (UK)
• Алла Загайкевич (UA)
• Photinus Studio (UA) та Zoë Irvine (UK)
• Анна Хвиль і Пьотр Армяновський (UA)
Дискусійна програма об'єднає митців із дослідниками з різних дисциплін для спільного осмислення соціального, політичного та емоційного впливу звуку — як на людей, так і на довкілля.
Проєкт реалізується за підтримки програми міжнародної співпраці Британської Ради