На фестивалі в Глазго презентують спільні проєкти британських та українських музикантів.

1–15 червня у Глазго відбудеться фестиваль Time Based: Sonic Interventions, який об'єднає експериментальних митців з України та Великої Британії у серії живих концертів, звукових перформансів та аудіовізуальних інсталяцій.

Про це на своїй сторінці у фейсбук розповідає The British Council.

Фестиваль запрошує до роздумів про складну природу звукових інтервенцій у нашому житті. Відштовхуючись від сирен повітряної тривоги, які стали невід'ємною частиною реальності в Україні, програма досліджує подвійну сутність звуку — його поетичний потенціал та загрозливу силу.

Спеціально для фестивалю створено п'ять нових проєктів, які презентуватимуть у різних локаціях Глазго:

• Genevieve Murphy (UK) та alice haspyd (UA)

• Yuriy Seredin (UA) і Raymond MacDonald (UK) з Improvising Chamber Ensemble (UK)

• Алла Загайкевич (UA)

• Photinus Studio (UA) та Zoë Irvine (UK)

• Анна Хвиль і Пьотр Армяновський (UA)

Дискусійна програма об'єднає митців із дослідниками з різних дисциплін для спільного осмислення соціального, політичного та емоційного впливу звуку — як на людей, так і на довкілля.

Проєкт реалізується за підтримки програми міжнародної співпраці Британської Ради