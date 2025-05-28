Словенія хоче відмовитися від участі у Євробаченні, якщо не буде відсторонено Ізраїль

Словенський національний мовник RTV заявив, що розглядає варіант відмовитися від подальшої участі у пісенному конкурсі "Євробачення", якщо організатори не ухвалять рішення щодо відсторонення Ізраїлю через війну у Смузі Гази.

На своєму сайті телекомпанія закликала Європейську мовну спілку "відкрито обговорити політику співпраці та прозорість цьогорічного голосування". Словенія висловлює "стурбованість щодо участі Ізраїлю у заходах, зокрема Євробаченні" через "погіршення гуманітарної ситуації у Газі та на окупованих палестинських територіях".

Результати голосування телеглядачів, згідно з якими Ізраїль отримав найбільшу кількість балів, мовник характеризує як "такі, що посилюють недовіру громадськості". У Словенії не розуміють, чому організатори досі зберігають конкретні цифри у таємниці.