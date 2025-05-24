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Головну премію кінофестивалю в Каннах отримав фільм "Проста випадковість" іранця Джафара Панагі

Загалом у конкурсній програмі змагалися двадцять два фільми.

Головну премію кінофестивалю в Каннах отримав фільм "Проста випадковість" іранця Джафара Панагі
Джафар Панагі із Золотою пальмовою гілкою, 24 травня 2025
Фото: EPA/UPG

Головний приз 78-го Каннського кінофестивалю – "Золоту пальмову гілку" – журі під головуванням Жульєтт Бінош присудило фільму "Проста випадковість" іранського режисера Джафара Панагі (Jafar Panahi), передає Укрінформ.

«Це момент, щоб попросити всіх іранців у світі та загалом весь світ: облишмо всі наші відмінності! Зараз найважливіше – наша країна та її свобода!» – сказав іранський режисер, приймаючи нагороду з рук голлівудської зірки Кейт Бланшетт.

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Стрічку було знято в Ірані, здебільшого у власній квартирі Панагі в Тегерані, де він перебував під домашнім арештом. Це глибоко особиста кінематографічна розповідь про свободу, цензуру та безсилля митця, якому заборонено знімати кіно.

Гран-прі фестивалю отримала картина "Сентиментальна цінність» режисера Йоакіма Трієра. Загалом у конкурсній програмі змагалися двадцять два фільми.

Приз за найкращу чоловічу роль отримав Вагнер Моура, який зіграв у бразильському фільмі "Таємний агент". 

Нагороду за найкращу жіночу роль здобула французька акторка Надія Мелліті за роботу у фільмі «Остання манюня» своєї співвітчизниці Хафсії Герці. 

Приз за найкращий сценарій отримали Жан-П'єр та Люк Дарденни за фільм «Молоді матері».

Фестиваль був ненадовго перерваний через раптове відключення електроенергії. Через це, зокрема, зупинили показ одного з фільмів на набережній Круазет. Але церемонія у Палаці фестивалів пройшла без проблем, оскільки майданчик має незалежне електропостачання.

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