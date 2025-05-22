Зеленський нагородив Юрія Рибчинського орденом Ярослава Мудрого

Сьогодні відомому українському поетові виповнилося 80 років.

Президент Володимир Зеленський нагородив поета Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого.

Відповідний указ №311/2025 оприлюднений на сайті президента.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, збагаченні української пісенної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Рибчинського Юрія Євгеновича - поета, драматурга, народного артиста України, Героя України", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2021 року Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України", удостоюються якої за особисті заслуги у становленні незалежної України, і нагородив перших сімох українців, серед них - Рибчинський.