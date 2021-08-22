Президент Володимир Зеленський вручив перші державні відзнаки "Національна легенда України".

Трансляція заходу відбувалася на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Лауреатами нової нагороди стали:

"Національна легенда української поезії" Юрій Рибчинський;

"Національна легенда українського живопису" Іван Марчук;

"Національна легенда українського футболу" Олег Блохін;

"Національна легенда української хореографії" Мирослав Вантух;

"Національна легенда українського балету" Олена Потапова;

"Національна легенда української музики" Софія Ротару.

Також нагороду отримав посмертно видатний композитор Мирослав Скорик. Президент вручив нагороду його дружині.

"Сьогодні нагороду отримали сім видатних українців. Сім великих імен. Сім національних легенд", - сказав Зеленський, представляючи лауреатів.

Фото: Скріншот відео

Нагадаємо, 17 серпня Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України", удостоюються якої за особисті заслуги у становленні незалежної України.