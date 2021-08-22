Петро Порошенко зустрівся з Андреєм Плєнковічем

П‘ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Плєнковічем.

Порошенко висловив вдячність Хорватії за багаторічну і тверду підтримку України як у протидії російській агресії, так і на шляху інтеграції до ЄС та НАТО. Про це повідомили в пресслужбі "ЄС".

Було високо оцінено залучення Загреба до ініціативи "Кримська платформа".

"Я дуже радий вітати сьогодні в Києві великого друга України, великого євроінтегратора Андрея Плєнковіча, з яким ми дуже добре знайомі вже багато років, який зробив величезний внесок в європейську і євроатлантичну інтеграцію України. І такий високий рівень представництва Хорватії, в тому числі для участі в «Кримській платформі», у відзначенні річниці нашої Незалежності свідчить про те, що Україна залишається серед перших пріоритетів Хорватії і Європейського Союзу", – зазначив Петро Порошенко.

Фото: "ЄС" Петро Порошенко та Андрей Плєнкович

Плінкевич своєю чергою нагадав, що Україна була однією з перших, хто визнав незалежність Хорватії.

"Це було у 1991, до того, як нашу незалежність визнали члени Європейського співтоваривства. І ми завжди підтримуємо цей спеціальний зв’язок, солідарність та дружні відносини з Україною. І Петро Порошенко зробив дуже великий внесок для прийняття європейських цінностей та для захисту національних інтересів України. А також для того, щоб зробити з України державу, яка прагне стати частиною Європи. І я був дуже радий підтримати цю ініціативу", – зазначив Андрей Плєнковіч.

Сторони наголосили на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Фото: "ЄС"

Петро Порошенко наголосив на небезпечності запуску "Північного потоку-2", який підриває загальноєвропейську безпеку і солідарність. Було наголошено, що допоки триває російська агресія і окупація українських територій, енергетична безпека нашої держави та газовий транзит будуть під загрозою гібридних атак Кремля.

Політики висловили переконання у тому, що українська боротьба має залишатися в топі міжнародного і європейського порядку денному.

Сторони також обговорили ситуацію у справі зміцнення демократії та стійкості інститутів держави в Україні. Важливу увагу присвячено боротьбі з корупцією та небезпеці будь-яких проявів повернення практики вибіркового правосуддя та позасудових розправ в України.

Порошенко та глава уряду Хорватії обговорили також шляхи зміцнення партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною сім’єю Європейської народної партії.

"Я вдячний за можливість координації дій і на двосторонньому рівні, і на рівні міжпартійному. EPP – наша родина Європейськоі Народноі Партії. І щодо європейської інтеграції в рамках Європейського Союзу", – резюмував п’ятий президент.