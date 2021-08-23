Депутати ухвалили звернення до міжнародних організацій для співпраці в межах Кримської платформи

Верховна Рада на позачерговій сесії 23 серпня проголосувала в цілому за проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За віддали голоси 283 депутати народні депутати.

"Сім років тому частину нашої території і людей вкрали. Сьогодні ми продовжуємо боротися, щоб повернути. Але боротися одному завжди важко, тому ми повинні робти це разом. Сьогодні Кримська платформа, яка розпочинає свою роботу, повинна мати три складових, без жодної з них вона не буде працювати. Це парламентський вимір, президентський напрямок і урядовий", – зазначив перед голосуванням спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зі словом також виступили президент парламенту Чехії Мілош Вистрчіл та президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі.

Постанову презентував один із її ініціаторів Ахтем Чийгоз ("Євросолідарність"). Він зазначив, що постановою створюється парламентський вимір Кримської платформи. Глава міжнародного комітету Олександр Мережко заявив, що проєкт постанови дозволить посилити міжнародне співробітництво в межах Кримської платформи. Це надасть додаткового поштовху деокупації Криму та Севастополя. Він також додав, що комітет рекомендував ухвалити проєкт постанови за основу і в цілому.

Верховна Рада України своїм рішенням постановляє:

"Затвердити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації".

У тексті звернення Верховна Рада закликає до консолідації зусиль та здійснення міжнародного політико-дипломатичного тиску на державу-окупанта для захисту демократичних ідей та цінностей.

Генасамблею ООН, ПАРЄ і Європарламент депутати закликають ухвалити резолюцію про підтримку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення територіальної цілісності України, а також закликають держави – члени ООН долучитися до роботи Кримської платформи в усіх вимірах.

"Закликає міжнародне співтовариство утриматися від підтримки дій та ініціатив Російської Федерації, прямо чи опосередковано спрямованих на протидію діяльності та розвитку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та відновлення територіальної цілісності України", – зазначається в документі.

У зверненні також засуджується примусова паспортизація Російською Федерацією громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Іноземних партнерів просять посилити політичний, дипломатичний та економічний тиск на Росію у відповідь на порушення нею норм міжнародного права.

"В черговий раз вимагає від Російської Федерації повного виконання своїх міжнародних зобов'язань та виведення з території України своїх збройних формувань, включаючи ті, над якими вона здійснює прямий або опосередкований контроль, виведення озброєння та військової техніки, припинення злочинної практики зміни демографічного складу населення тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, системних порушень прав людини, у тому числі прав корінних народів, зокрема права на збереження культурної спадщини та свободу віросповідання, а також припинення вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та повернення Україні повного контролю над її територією у міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у зверненні Верховної Ради.

Депутати також просять створити Міжпарламентську координаційну раду "Кримська платформа", яка провадитиме діяльність на таких засадах:

координації зусиль на міжпарламентському рівні у сфері розвитку і дотримання політики невизнання анексії Кримського півострова Російською Федерацією;

парламентського контролю у сфері запровадження обмежувальних заходів (санкцій) щодо Російської Федерації як держави-агресора і держави-окупанта, її посадових осіб, фізичних і юридичних осіб, причетних до неправомірної окупації та спроби анексії;

координації та узгодження позицій та кроків держав – учасниць Кримської платформи в рамках міжнародних організацій, на міжнародних конференціях, форумах та інших заходах під час розгляду питань деокупації та відновлення територіальної цілісності України;

посилення міжпарламентського співтовариства та об’єднання зусиль, спрямованих на захист прав і свобод цивільного населення в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

парламентського контролю за реалізацією проектів, спрямованих на подолання економічних та екологічних наслідків російської окупації частини території України.

Після підписання постанови Голова Верховної Ради України невідкладно направить текст звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав. Будуть вжиті заходів щодо створення Міжпарламентської координаційної ради Кримської платформи.

Нагадаємо, сьогодні відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, участь в якому взяли 44 країни та міжнародні організації. Учасники саміту підписали спільну декларацію за результатами саміту.