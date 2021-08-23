За роки окупації Росії вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар, - Джемілєв

Кримські татари знову опинилися під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами є гіршим за радянський.

Про це лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив під час установчого саміту Кримської платформи 23 серпня у Києві.

“(Вони, – ред.)…під тиском окупантів вимушені знову покидати свою батьківщину. За минулі 7,5 років їм (російській владі, – ред.) вдалося вижити близько 30 тис. кримських татар, а завезли до Криму від 600 тисяч до півтора мільйона російських громадян”, – сказав Джемілєв.

“Ми були певні, що світова спільнота, насамперед ядерні країни – підписанти Будапештського меморандуму, вживатимуть найрішучіших заходів для приборкання агресора. Але цього не сталося. Ми, звісно, вдячні світовій спільноті за ухвалення резолюцій, Генасамблеї ООН і міжнародним організаціям за вимоги припинити окупацію Криму, вдячні за ті санкції, які наклали на країну-агресора. Однак усього цього для звільнення Криму від окупації виявилося недостатньо”, – додав він.

За словами Джемілєва, ООН виявилася неспроможною і не буде спроможною запобігати агресії і припинити її, захоплення чужих територій і міжнародний бандитизм, поки агресор матиме право вето в Раді Безпеки – ключовій структурі ООН.

Джемілєв зауважив, що президент Франції Емманюель Макрон нещодавно сказав, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком необґрунтованої довіри західних країн до Росії і що потрібно чітко визначити червоні лінії щодо Росії.

“Для нас це дуже обнадійливі слова, оскільки мається на увазі, що світова спільнота вживе якихось заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливе питання: де ж ця червона лінія проходить і скільки до неї залишилося”, – підсумував він.