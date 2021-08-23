​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
"Дріб’язковість та слабкість влади", – Кличко прокоментував інцидент з візитом Меркель
"Дріб’язковість та слабкість влади", – Кличко прокоментував інцидент з візитом Меркель
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
ГоловнаСвіт

Президент Євроради Шарль Мішель: "Росія продовжує діяти у спосіб, який продовжує започатковану окупацію"

ЄС буде продовжувати політику невизнання анексії та виступати проти будь-яких порушень міжнародного права.

Президент Євроради Шарль Мішель: "Росія продовжує діяти у спосіб, який продовжує започатковану окупацію"
Володимир Зеленський і Шарль Мішель
Фото: Пресцентр Кримської платформи

Голова Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що для збереження світового порядку потрібно залучати якомога ширше міжнародне співтовариство для підтримки ціліності України.

Про це він сказав у промові в межах саміту "Кримської платформи".

"Я тут присутній, щоб підтвердити незмінну позицію Євросоюзу – ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією", – зазначив голова Євроради.

Він додав, що ЄС буде продовжувати політику невизнання анексії та виступати проти будь-яких порушень міжнародного права.

"Наша мета – зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимною. ЄС також запроваджує заходи, які допомагали Україні долати наслідки анексії. У межах нашої підтримки України, у межах співпраці за Угодою про Асоціації ЄС Україні з 2014 року було надано більш ніж 16 млрд євро", – нагадав Шарль Мішель.

Він заявив також, що позиція щодо Криму повинна лишатися на високому рівні у міжнародному порядку денному. 

"Ми хочемо таким чином реагувати на загрозу міжнародному порядку, для цього ми маємо залучати якомога ширу підтримку... На жаль, Росія продовжує діяти у спосіб, який фактично продовжує започатковану окупацію, анексію. Мілітаризація регіону приносить занепокоєння, це треба повернути назад, ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати півострів у свої кордони. Всі ці моменти, деструктивні кроки на півострові, повинні бути припинені", – заявив голова Євроради. 

Нагадаємо, 23 серпня в Києві стартував інавгураційний саміт Кримської платформи. За його результатами буде ухвалено спільну декларацію. Учасниками стали 46 держав та міжнародних організацій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також