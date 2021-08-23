У світі стартувала міжнародна акція з відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України.

Як інформує МЗС, у рамках цієї ініціативи до великих міст по всьому світу та місць розташування ключових міжнародних організацій було доставлено символічні 30-метрові державні прапори України. Там їх розгорнули представники місцевих українських громад разом із українськими дипломатами.

“Зокрема, жовто-блакитні стяги майоріли у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки та у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів «Flame Towers» в Азербайджані.

У Греції повітряна куля пронесла Державний Прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш прапор піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності нашого народу”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Офісі президента України, до 30-річчя незалежності України у кольори нашого національного прапора також «зафарбують» Ніагарський водоспад, що на кордоні Канади та США, і будівлю Ради Європи у Страсбурзі.

Додамо, в Україні державні прапори були підняті в усіх регіонах України. Синьо-жовтими кольорами підсвітили низку будівель, зокрема фасади Верховної Ради, Національної опери і палацу “Україна” у Києві.

Нагадаємо, сьогодні зранку за участі президента Володимира Зеленського Державний прапор України підняли у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.

У Києві на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України в Другій світовій війні” урочисто підняли найбільший український державний стяг.