Лідери "Великої сімки" 24 серпня обговорять Афганістан, - Джонсон

Керівники країн "Великої сімки" (G7) у вівторок, 24 серпня, проведуть саміт щодо ситуації в Афганістані. Про це повідомив прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

"Я організую у вівторок термінові переговори лідерів G7 по ситуації в Афганістані", - написав він у Твіттері.

Джонсон також відзначив важливість питання евакуації людей, які бажають покинути Афганістан, захоплений рухом "Талібан".

Великобританія цього року головує в G7 і тому відповідає за організацію зустрічей.

Нагадаємо, 18 серпня президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію наступного тижня віртуального саміту G7 для обговорення теми Афганістану. Проте точної дати поки не називали.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також зараз працює над організацією позачергового саміту "Великої двадцятки" (G20) у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Таліби почали захоплювати владу на тлі виведення американських військ з Афганістану. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян.

Президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента Ашрафа Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.