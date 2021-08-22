Зеленський: не помічати, що “Північний потік-2” є зброєю, – неправильно

"Україна про “Північний потік-2” як про економіку говорити точно не буде".

Газопровід “Північний потік-2” є зброєю і не помічати цього – неправильно.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

“Я вважаю, що це зброя. Не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, але й всієї Європи, – неправильно”, – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна про “Північний потік-2” як про економіку говорити точно не буде.

“Це настільки небезпечно, що навіть зараз коли “Північний потік-2" не добудований, ми бачимо, хто контролює газові ціни у Європі. Як вони змінюються, як вони стрибають вверх”, – зазначив президент.

Він підкреслив, що це питання політичне та безпекове.

“Добудування і користування (трубопроводом, – ред.) призведуть до великих ризиків. Це буде на руку лише Російській Федерації”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас з'явилась інформація, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2".

20 серпня стало відомо, що Сполучені Штати запровадять обмежувальні заходи щодо судна і двох фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік-2".