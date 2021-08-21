ЄС підтримує контакти з талібами, але про визнання не йдеться, - голова Єврокомісії

"Ми цілком можемо почути слова талібів, але ми будемо оцінювати їх, перш за все, за їхніми вчинками та діями".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не веде політичних переговорів з талібами з часу захоплення ними влади в Афганістані.

Про це вона заявила під час відвідин приймального центру в Мадриді для афганських працівників установ ЄС, евакуйованих з Кабула, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо оперативні контакти з талібами. Ми маємо обговорити, як спростити людям у Кабулі шлях до аеропорту. Немає політичних переговорів з талібами, немає визнання, лише оперативні контакти", - цитує фон дер Ляєн El Pais.

Президентка Єврокомісії заявила, що запропонує збільшити на 57 млн євро гуманітарну допомогу, яку комісія виділила цього року для Афганістану.

Вона сказала, що допомога ЄС у розвитку пов'язана з повагою прав людини, добрим ставленням до меншин та повагою до прав жінок та дівчат.

"Ми цілком можемо почути слова талібів, але ми будемо оцінювати їх, перш за все, за їхніми вчинками та діями", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців, і вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.

Раніше у Держдепартаменті США заявили, що Україна пропонує евакуювати афганців із групи ризику.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня. Президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул - останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

З моменту захоплення столиці талібами Афганістан покинули більше 18 000 осіб. За підрахунками США, тільки американців лишилося вивезти близько 10-15 тисяч.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Водночас Талібан" оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу.