Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
Головою БЕБ призначено Вадима Мельника
Головою БЕБ призначено Вадима Мельника
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
ГоловнаСвіт

ЄС підтримує контакти з талібами, але про визнання не йдеться, - голова Єврокомісії

"Ми цілком можемо почути слова талібів, але ми будемо оцінювати їх, перш за все, за їхніми вчинками та діями".

ЄС підтримує контакти з талібами, але про визнання не йдеться, - голова Єврокомісії
Урсула фон дер Ляен
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не веде політичних переговорів з талібами з часу захоплення ними влади в Афганістані.

Про це вона заявила під час відвідин приймального центру в Мадриді для афганських працівників установ ЄС, евакуйованих з Кабула, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо оперативні контакти з талібами. Ми маємо обговорити, як спростити людям у Кабулі шлях до аеропорту. Немає політичних переговорів з талібами, немає визнання, лише оперативні контакти", - цитує фон дер Ляєн El Pais.

Президентка Єврокомісії заявила, що запропонує збільшити на 57 млн євро гуманітарну допомогу, яку комісія виділила цього року для Афганістану.

Вона сказала, що допомога ЄС у розвитку пов'язана з повагою прав людини, добрим ставленням до меншин та повагою до прав жінок та дівчат.

"Ми цілком можемо почути слова талібів, але ми будемо оцінювати їх, перш за все, за їхніми вчинками та діями", - заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що комісія готова надати фінансування країнам ЄС, які допомагають переселити біженців, і вона планує підняти питання переселення на засіданні G7 наступного тижня.

Раніше у Держдепартаменті США заявили, що Україна пропонує евакуювати афганців із групи ризику.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня. Президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул - останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

З моменту захоплення столиці талібами Афганістан покинули більше 18 000 осіб. За підрахунками США, тільки американців лишилося вивезти близько 10-15 тисяч.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Водночас Талібан" оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також