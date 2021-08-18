У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
ГоловнаСвіт

ЄС, США та ще близько 20 країн виступили на захист прав жінок в Афганістані

Талібів закликають гарантувати афганським жінкам і дівчаткам право на освіту, роботу та свободу пересування.

ЄС, США та ще близько 20 країн виступили на захист прав жінок в Афганістані
Фото: wordpress.com

Європейський Союз, США та ще два десятки країн закликали сили, які прийшли де-факто до влади в Афганістані, гарантувати афганським жінкам і дівчаткам право на освіту, роботу та свободу пересування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Афганські жінки і дівчатка, як і весь афганський народ, заслуговують жити в безпеці та з гідністю. Потрібно запобігати будь-яким формам дискримінації та зловживань. Ми в міжнародній спільноті готові надати їм гуманітарну допомогу і підтримку, щоб їхні голоси було почуто", - йдеться в спільній заяві, розміщеній на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як будь-який майбутній уряд забезпечуватиме права і свободи, які стали невід'ємною частиною життя жінок і дівчаток в Афганістані за останні двадцять років", - пообіцяли держави-підписанти.

Заяву підписали Албанія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Еквадор, Сальвадор, ЄС, Гондурас, Гватемала, Північна Македонія, Нова Зеландія, Норвегія, Парагвай, Сенегал, Швейцарія, Велика Британія та США.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. 15 серпня "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Водночас Талібан" оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу.

16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду й усі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду. За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також