ЄС, США та ще близько 20 країн виступили на захист прав жінок в Афганістані

Європейський Союз, США та ще два десятки країн закликали сили, які прийшли де-факто до влади в Афганістані, гарантувати афганським жінкам і дівчаткам право на освіту, роботу та свободу пересування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Афганські жінки і дівчатка, як і весь афганський народ, заслуговують жити в безпеці та з гідністю. Потрібно запобігати будь-яким формам дискримінації та зловживань. Ми в міжнародній спільноті готові надати їм гуманітарну допомогу і підтримку, щоб їхні голоси було почуто", - йдеться в спільній заяві, розміщеній на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як будь-який майбутній уряд забезпечуватиме права і свободи, які стали невід'ємною частиною життя жінок і дівчаток в Афганістані за останні двадцять років", - пообіцяли держави-підписанти.

Заяву підписали Албанія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Еквадор, Сальвадор, ЄС, Гондурас, Гватемала, Північна Македонія, Нова Зеландія, Норвегія, Парагвай, Сенегал, Швейцарія, Велика Британія та США.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. 15 серпня "Талібан" зайшов у передмістя Кабула, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Водночас Талібан" оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу.

16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду й усі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду. За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.