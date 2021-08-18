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Голова Європарламенту виступив за рівномірний розподіл біженців з Афганістану між країнами ЄС

"Ми повинні захистити тих, хто співпрацював з нами, оскільки їм загрожує помста".

Голова Європарламенту виступив за рівномірний розподіл біженців з Афганістану між країнами ЄС
Давид Сассолі
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз несе відповідальність за прихисток афганських біженців і не може залишити людей, які працювали на ЄС в Афганістані, через загрозу "помсти".

Про це заявив президент Європарламенту Давід Сассолі, передає Reuters.

"Ми повинні захистити тих, хто працював для нас і співпрацював з нами, ми не можемо залишити їх напризволяще, оскільки їм загрожує помста", - сказав Сассолі, виступаючи у Вільнюсі.

Він наголосив, що Єврокомісія може розпорядитися щодо рівномірного розподілу біженців між країнами-членами (ЄС), "причому це необхідно зробити швидко".

Нагадаємо, експрезидент США Джордж Буш, який ініціював військову кампанію в Афганістані після терористичних атак 11 вересня 2001 року, закликав уряд США прискорити надання допомоги біженцям, що залишають країну після захоплення її талібами.

Водночас Буш висловив переконання, що союзники США, а також приватні неурядові організації, мають надати допомогу біженцям.

За словами представника служб безпеки однієї із західних країн, за станом на 18 серпня з Афганістану на військових літаках було евакуйовано понад 2200 дипломатів та цивільних осіб.

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