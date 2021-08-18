Кінорежисерка Сахра Карімі ввечері 17 серпня прибула в Україну з Афганістану. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Був радий вітати Сахру Карімі та її сім'ю в Києві. Вони живі та здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою "Афганфільму" й режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона", - написав Єрмак у Twitter.

Карімі у своєму акаунті у Twitter подякувала Офісу президента України та українському Міністерству закордонних справ, які разом із турецькими та словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися.

"Всі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб", - написала Карімі.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 17, 2021

Раніше Карімі написала відкритого листа, в якому закликала захистити жінок та митців від "Талібану".

"Все, над чим я так старанно працювала як кінорежисер у своїй країні, перебуває під загрозою. Якщо таліби захоплять владу, вони заборонять все мистецтво… Останні кілька тижнів таліби вбивали наш народ, викрали багато дітей, вони продавали маленьких дівчаток як наречених своїм чоловікам, вони вбили жінку через її одяг, вони викололи очі жінці, вони катували і вбили одного з наших улюблених коміків…", - заявила вона.

Сахра Карімі стала першою жінкою, яка очолила Afghan Film - державну кінокомпанію країни, а також єдина жінка в країні, що отримала докторський ступінь з кіновиробництва.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" у неділю зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак поки це складно зробити.