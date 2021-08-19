Байден заявив, що військові США можуть лишитися в Афганістані і після офіційного завершення місії

Це відбудеться, якщо до 31 серпня не вдастся увакуювати всіх громадян, які того хочуть.

Американські військові можуть лишитися в Афганістані і після офіційного завершення місії, запланованого на 31 серпня, якщо з країни не вдастся евакуювати всіх громадян США. У такому випадку частина військових лишиться для забезпечення евакуації, заявив президент Штатів Джо Байден, повідомляють ABC News.

"У нас зараз у тій країні від 10 000 до 15 000 американців. Вірно? І ви зобов'язуєтеся слідкувати за тим, щоб війська лишалися доти, поки всі американці, які хочуть піти, не підуть?" – спитав президента журналіст Джордж Стефанопулос.

Байден відповів, що зосереджений на завершенні місії до 31 серпня, але визнав, що вона може заняти більше часу.

"Американці повинні розуміти, що ми постараємося зробити це (покинути Афганістан. – Ред.) до 31 серпня", – додав Джо Байден.

Він наголосив, що "якщо лишаться американські громадяни, ми залишимося, щоб вивести їх усіх".

Президент додав, що, крім 10-15 тисяч американців, евакуюватися ще хочуть 50-65 000 афганців.

Двадцятирічна американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

У липня Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Після того, як основна частина американських військ почала вилітати з Афганістану, рух "Талібан" став захоплювати провінції, аж поки не увійшов до Кабула.

У столиці почалася паніка, іноземні держави стали масово евакуювати своїх громадян.