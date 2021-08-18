Ердоган заявив про готовність зустрітися з лідерами "Талібану"

"Туреччина готова до будь-яких форм співпраці заради миру в Афганістані".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність провести зустріч з лідерами радикального руху "Талібан", які взяли під контроль переважну частину території Афганістану.

Про це він заявив у коментарі турецьким ЗМІ, передає “Анадолу”.

"Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів “Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні", - сказав Ердоган.

“Туреччина готова до будь-яких форм співпраці заради миру в Афганістані, благополуччя своїх співвітчизників, що живуть в цій країні, а також для захисту своїх інтересів”, - додав він.

За словами Ердогана, Туреччина “підтримуватиме братній Афганістан в хороші і важкі часи" при будь-якому керівництві.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає передчасним обговорення питання про визнання лідерів радикального руху "Талібан" законними керівниками Афганістану.