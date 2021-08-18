Понад 2200 дипломатів і цивільних евакуювали з Афганістану військовими рейсами

Понад 2200 дипломатів та інших цивільних осіб були евакуйовані військовими рейсами з Кабула.
Про це повідомив представник служби безпеки однієї з західних країн у столиці Афганістану, передає Reuters.
"На цей момент в логістиці немає збоїв і ми змогли вивезти трохи більше 2200 дипломатичних співробітників, співробітників іноземних служб безпеки і афганців, які працювали в посольствах", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 16 серпня Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.
Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак поки що це складно зробити.
У МЗС України відпрацьовують два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва.