Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
ГоловнаСвіт

Понад 2200 дипломатів і цивільних евакуювали з Афганістану військовими рейсами

Близько 150 українців очікують на евакуацію з Афганістану.

Понад 2200 дипломатів і цивільних евакуювали з Афганістану військовими рейсами
Аеропорт Кабула
Фото: topwar.ru

Понад 2200 дипломатів та інших цивільних осіб були евакуйовані військовими рейсами з Кабула.

Про це повідомив представник служби безпеки однієї з західних країн у столиці Афганістану, передає Reuters.

"На цей момент в логістиці немає збоїв і ми змогли вивезти трохи більше 2200 дипломатичних співробітників, співробітників іноземних служб безпеки і афганців, які працювали в посольствах", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 16 серпня Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак поки що це складно зробити.

У МЗС України відпрацьовують два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також