Понад 2200 дипломатів і цивільних евакуювали з Афганістану військовими рейсами

Близько 150 українців очікують на евакуацію з Афганістану.

Понад 2200 дипломатів та інших цивільних осіб були евакуйовані військовими рейсами з Кабула.

Про це повідомив представник служби безпеки однієї з західних країн у столиці Афганістану, передає Reuters.

"На цей момент в логістиці немає збоїв і ми змогли вивезти трохи більше 2200 дипломатичних співробітників, співробітників іноземних служб безпеки і афганців, які працювали в посольствах", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 16 серпня Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак поки що це складно зробити.

У МЗС України відпрацьовують два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва.