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​США заморозили валютні резерви центробанку Афганістану

Таліби недорахуються кількох мільярдів доларів.

​США заморозили валютні резерви центробанку Афганістану
Фото: centralbanking.com

Сполучені Штати Америки заморозили валютні резерви Да Афганістан банку, центрального банку країни, що знаходилися на рахунках в США.

Як повідомляє "Радіо Свобода", за даними Міжнародного валютного фонду валові резерви центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 млрд доларів. Вважається, що більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США. Активи включають, зокрема, долари та золото.

Таким чином, талібів, що захопили владу в Афганістані, позбавили мільярдів доларів.

"Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану»", – заявив у вівторок, 17 серпня, представник адміністрації США.

"Талібан" перебуває у санкційному списку США, тож вони, ймовірно, матимуть труднощі з доступом до зовнішніх коштів, якщо Вашингтон та його союзники не визнають новий уряд. Окрім заморожування активів, Вашингтон також може блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Нагадаємо, що глава центрального банку Афганістану Аймал Ахмаді залишив країну 15 серпня. У своєму твіттері він детально розказав, як тікав з Кабула та звинуватив президента Ашрафа Гані у створенні хаосу.

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