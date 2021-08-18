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Міністр транспорту США Піт Буттіджедж та його партнер стануть батьками

Подробиць здобуття батьківства він не повідомив.

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж та його партнер стануть батьками
Пітер Буттіджедж
Фото: Breiburt

Очільник міністерства транспорту США Піт Буттіджедж, який першим серед американських міністрів відкрито оголосив про свою нетрадиційну орієнтацію, заявив, що вони з партнером стануть батьками.

Про це повідомляє Politico.

"Деякий час ми з Частеном хотіли збільшити свою сім'ю. Ми раді повідомити, що ми стали батьками! Процес ще не завершений, і ми вдячні за любов, підтримку та повагу до нашої конфіденційності, які нам запропонували", - написав Буттіджедж у Twitter.

Він не повідомив подробиць здобуття батьківства. Втім, він з чоловіком повідомляли про труднощі, з якими їм довелося зіткнутися, намагаючись усиновити дитину як сімейна пара.

Нагадаємо, Піт Буттіджедж має представити Сполучені Штати на установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві наступного тижня.

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